Ситуація з проведенням “виборів” на Донбасі і визнанням їх Росією вимагає від Києва внести зміни до Конституції.

Конституцію України необхідно змінити в положеннях, які стосуються децентралізації. З такою пропозицією виступив Петро Порошенко. При цьому Президент України заявив, що зміни на рахунок особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях потрібно залишити в Раді, пише УНІАН.

Таку пропозицію, за словами Порошенка, він зробив у зв’язку з проведенням псевдовиборів на Донбасі і визнанням їх Росією.

Порошенко також назвав терміни, за які нардепи зможуть внести необхідні зміни:

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– Не встигаємо це зробити з 1 січня 2019 року, оскільки це вимагає двох сесій, зробимо з 1 січня 2020-го або 2021-го, – заявив Порошенко.

Нагадаємо, 3 вересня Порошенко зареєстрував у Раді законопроект щодо закріплення у Конституції стратегічного курсу України на членство в ЄС та НАТО.