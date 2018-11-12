Украина пока не может отказаться о сотрудничества с МВФ, поскольку на 2019-2020 гг. припадают пиковые нагрузки по выплатам старых долгов.

Так президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития объяснил необходимость привлечения международных кредитов.

По его словам, у правительства не было выбора, когда принималось решение о повышении тарифов на газ для населения с 1 ноября, которое было одним из главных требований МВФ.

– Правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим, между повышением тарифов и ударом по макроэкономической стабильности. Можно было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ, – сказал Порошенко, видео выступления которого опубликовано в Facebook.

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К слову, в Кабмине прогнозируют рост тарифов на тепло и горячее водоснабжение уже с 1 декабря.