Факты ICTV рассказывают, к чему приведут выборы в ОРДЛО, почему Минским договоренностям стоит искать альтернативу, а абхазский сценарий на Донбассе не выгоден для России.

В воскресенье, 11 ноября, прошли “выборы” в ЛДНР. Результат ожидаемый – новым главарем “ДНР” станет Денис Пушилин, а “ЛНР” – Леонид Пасечник.

Украина и мировое сообщество не признают легитимность этих выборов. Они нарушают Минские договоренности, которые предусматривают проведение выборов только согласно украинскому законодательству.

Факты ICTV разбирались, что будет после выборов, стоит ли пересмотреть Минские договоренности и почему в Украине не произойдет абхазский сценарий.

Пушилин и Пасечник теперь представители “республик”

Проведя выборы на Донбассе, Россия закрепила на должностях новых “глав ЛДНР” и легитимизовала их как руководителей в глазах жителей оккупированных территорий. После того, как бывшего “главу ДНР” Александра Захарченко убили, а “глава ЛНР” Леонид Плотницкий бежал в Россию, Пасечник и Пушилин были исполняющими обязанности. Теперь же они, как народные избранники, формально закрепились на своих должностях.

И хотя в ЕС и США не признают “народные республики”, теперь Россия может брать Пасечника и Пушилина на международные форматы, как официальных представителей ОРДЛО.

Начнется максимальная коммуникация этих персонажей на международной арене, их будут пытаться “втолкнуть” в Минский процесс как якобы представителей оккупированных территорий, – уверен политолог Олег Саакян.

На кого рассчитывать Украине

Еще до начала выборов председатель СБУ Василий Грицак напомнил, что всем причастным к избирательному процессу на оккупированных территориях грозит уголовное наказание на территории Украины.

Сейчас прокуратура Луганской области уже открыла уголовное производство в отношении незаконных выборов. Причастным грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Об этом заявила Екатерина Тырина, пресс-секретарь прокуратуры Луганской области.

В то время, как в “ЛДНР” проходили выборы, в Париже Петр Порошенко вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждал возможность введения миротворцев ООН на Донбасс. Все они высказались о незаконности выборов на Донбассе.

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В ЕС обсуждать сложившуюся ситуацию на Донбассе планируют 19 ноября. Министры иностранных дел стран-членов ЕС рассмотрят введение новых санкций против России.

И кроме осуждения, международное сообщество пока не прибегло к конкретным действиям. Хотя, по словам эксперта, рассчитывать можно на Германию, которая активизировалась в последнее время:

– Это может быть как активизация давления на РФ, так и поиск компромиссных вариантов. Для госпожи Меркель крайне важно продемонстрировать свою внешне политическую состоятельность. За последнюю каденцию она должна решить вопросы российско-украинской войны для того, чтобы доказать способность решать вызовы безопасности.

Минские договоренности – возможная альтернатива?

Минские договоренности были впервые подписаны еще в сентябре 2014 года. Протокол должен был обеспечить прекращение огня и мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Однако, прошло уже 4 года, война на Донбассе продолжается.

Еще перед так называемыми выборами, международное сообщество апеллировало к Минским договоренностям, которые будут нарушены при проведении выборов. Однако, российскую сторону это не остановило.

Минский процесс – это не о мире. Минский процесс – это о технологических, технических и гуманитарных вещах – мобильная связь, пересечение линии соприкосновения. Он не имеет в себе ни достаточного представительского уровня, ни инструментов, чтобы достичь мира, – отметил Саакян.

Но говорить об изменении минского формата на более действенный рано. Пока в Украине будут продолжаться президентские и парламентские выборы этого не произойдет, уверен эксперт.

Минск – это не безальтернативный формат. Так, политолог Виталий Кулик уверен, что стоит искать другой путь решения конфликта:

инициировать переговорные позиций с привлечением США

наращивать военное присутствия в регионе

создавать региональные альянсы по отражению угроз

искать поддержки у стран черноморского бассейна

создавать новые военные соединения и военно-дипломатическое давление на РФ

Сценарий Южной Осетии и Абхазии

Эксперты не раз отмечали, что Россия хочет повторить сценарий Абхазии или Южной Осетии на Донбассе.

В 2008 году во время грузино-российской войны Грузия потеряла контроль над этими территориями. Отдельными государствами в международном сообществе их до сих пор не признают.

Признание “республики” получили только от России и еще четырех стран-участниц ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия). Границы республик контролирует Россия, которая, кстати, расположила там военные базы. Не трудно догадаться, что правительство тоже составляют преимущественно российские граждане.

Российские эксперты видят решение конфликта в полу признании “ЛДНР”. И это невыгодный сценарий не только для Украины, но и для России, уверен Виталий Кулик:

Это создаст новый виток противостояния и активизирует боевые действия;

Может привести к полному срыву любого диалога по этому вопросу и непредсказуемым последствиям для региона в целом;

Это новые вызовы для континентальной безопасности. Мы уже не в 2008 году и это может привести к серьезным последствиям экономическим, политическим, геополитическим;

Это потребует от Запада применения более жестких санкций, вплоть до оказания военной поддержки Украины;

Для России это означает пребывание в нише КНДР, с которой даже не будут вести переговоры.

Таким образом выборы как чисто технический шаг, не угрожают ни усилению конфликта, ни способствуют его урегулированию. Среди преимуществ, которые получила Украина – возможность введения новых санкций. Европа, где в последнее время рассуждали о снятии санкций, введет новые, так же, как и США.

Очевидно лишь, что полное замораживание конфликта по примеру Абхазии не выгодно обеим сторонам. И очередное нарушение Россией Минских договоренностей ставит перед Украиной необходимость искать более действенный формат переговоров. Возможно прибегать к более эффективным методам противодействия агрессии.

Фото: gettyimages, dreamstime, Виталий Кулик, Олег Саакян

Лилия Ященко