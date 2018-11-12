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Німеччина і Франція визнали незаконними “вибори” в ОРДЛО

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон заявили, що не визнають законними “вибори” в ОРДЛО.

Меркель Макрон

Німеччина і Франція заявили, що “вибори” в ОРДЛО суперечать українським законам та Мінським домовленостям.

Про це повідомляється в заяві прес-секретаря німецького уряду.

Читайте: Фейкові вибори в ОРДЛО: Україна прогнозує нові санкції проти РФ

Проведення цього голосування підриває територіальну цілісність та суверенітет України.

Крім того, Макрон та Меркель заявили, що вибори можуть відбутись лише за участі спостерігачів місії ОБСЄ.

Раніше Факти ICTV писали як пройшли фейкові  “вибори” в ОРДЛО.

Фото: Gints Ivuskans/Dreamstime.com

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