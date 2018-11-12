Сепаратисти провели “вибори” глав і “депутатів парламентів” самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”.

Сепаратисти стверджують, що голосування пройшло нібито без значних порушень, повідомляє Life.

Перші результати “виборів” підіб’ють понеділок, 12 листопада.

“Явка” “виборців” становила 72,5% в “ЛНР” і 76,2% – в “ДНР”.

Так, на посаду “глави ДНР” мітять п’ять осіб. Фаворитом вважають Дениса Пушиліна.

В “ЛНР” балотувалися чотири кандидати, серед них в.о. глави самопроголошеної “республіки” Леонід Пасічник.

Сепаратисти заявляють, що в “ДНР” було 48 “міжнародних спостерігачів”, а в “ЛНР” – 46.

Нагадаємо, міжнародна спільнота заявила,що не визнає “вибори” в ОРДЛО.

Петро Порошенко в Парижі зробив заяву щодо “виборів” в ОРДЛО.