Київський метрополітен з УкрСиббанком (Ukrsibbank BNP Paribas Group) встановив банківські термінали в касах станцій і тепер пасажири можуть купити і поповнити картку метро або проїзний квиток без використання готівкових грошей.
Про це повідомляє прес-служба Київметрополітену.
Період технічного налаштування триватиме з 13 по 24 листопада.
Після цього термінали почнуть повноцінно функціонувати.
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Через те, що жетони виводяться з обігу, через термінали цей засіб оплати реалізовуватися не буде.
Також допрацьовується функція запису MetroPass, яка на даний час доступна на станції Кловська.
Нагадаємо, у Києві запустили систему електронного квитка для громадського транспорту. Факти ICTV протестували Е-квиток і розповідають про результат.
Фото: psm7.com.