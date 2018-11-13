Київський метрополітен з УкрСиббанком (Ukrsibbank BNP Paribas Group) встановив банківські термінали в касах станцій і тепер пасажири можуть купити і поповнити картку метро або проїзний квиток без використання готівкових грошей.

Про це повідомляє прес-служба Київметрополітену.

Період технічного налаштування триватиме з 13 по 24 листопада.

Після цього термінали почнуть повноцінно функціонувати.

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Через те, що жетони виводяться з обігу, через термінали цей засіб оплати реалізовуватися не буде.

Також допрацьовується функція запису MetroPass, яка на даний час доступна на станції Кловська.

Нагадаємо, у Києві запустили систему електронного квитка для громадського транспорту. Факти ICTV протестували Е-квиток і розповідають про результат.

Фото: psm7.com.