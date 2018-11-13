Вопрос киберзащиты на выборах президента Украины в 2019 году постоянно прорабатывается.

В планах ЦИК создать подразделение, которое будет заниматься именно вопросами кибербезопасности на выборах в 2019 году. Сейчас идет поиск высококвалифицированных специалистов.

Об этом заявили члены новой Центральной избирательной комиссии на своей первой пресс-конференции.

Сейчас проблема киберзащиты на выборах заключается не столько в технической стороне, сколько в недостатке людей, заявили в ЦИК. На конкурсы айтишников, которые были организованы, ни одного предложения не поступило.

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Сейчас в ЦИК работают над физической безопасностью серверов, помещений, проводятся тренинги по пожаротушению, проводятся стресс-тесты.

– Мы понимаем все те гибридные атаки, которые могут быть осуществлены на процесс выборов, и пытаемся сейчас продумать наши контрмеры в отношении каждой, – заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Как сообщалось, в ЦИК назвали сроки начала кампании по выборам президента Украины 2019.