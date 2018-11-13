Питання кіберзахисту на виборах президента України у 2019 році постійно опрацьовується.

У планах ЦВК створити підрозділ, що опікуватиметься саме питаннями кібербезпеки на виборах у 2019 році. Зараз йде пошук висококваліфікованих спеціалістів.

Про це заявили члени нової Центральної виборчої комісії на своїй першій прес-конференції.

Наразі проблема кіберзахисту на виборах полягає не скільки в технічній стороні, скільки у нестачі людей, заявили в ЦВК. На конкурси айтішників, які було організовано, жодної пропозиції не надійшло.

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Наразі в ЦВК працюють над фізичної безпекою серверів, приміщень, проводяться тренінги щодо пожежогасіння, проводяться стрес-тести.

– Ми розуміємо всі ті гібридні атаки, які можуть бути здійснені на процес виборів, і намагаємося зараз продумати наші контрдії стосовно кожної, – заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Як повідомлялося, в ЦВК назвали терміни початку кампанії з виборів президента України 2019.