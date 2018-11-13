О начале кампании по выборам президента Украины 2019 рассказали члены обновленного состава ЦИК на своей первой пресс-конференции.

Кампания по выборам президента Украины 2019 начнется в конце декабря, заявила на пресс-конференции глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

По ее словам, сейчас время перейти к пересмотру законодательства в положениях о выборах президента. В частности, нужно урегулировать вопрос использования ID-карт, заявили в комиссии.

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По данным ЦИК, сейчас в бюджете-2019 на выборы президента предусмотрено 2 млрд 354 млн 830 грн.

Как сообщалось, ранее ЦИК назначила дату выборов в новых объединенных территориальных общинах.