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Вибори президента 2019: ЦВК оголосила, коли стартує кампанія

Про початок кампанії з виборів президента України 2019 розповіли члени оновленого складу ЦВК на своїй першій прес-конференції.

Кампанія з виборів президента України 2019 почнеться у кінці грудня, заявила на прес-конференції голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

За її словами, зараз час перейти до перегляду законодавства у положеннях щодо виборів президента. Зокрема, треба унормувати питання використання ID-карток, заявили в комісії.

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За даними ЦВК, наразі у бюджеті-2019 на вибори президента передбачено 2 млрд 354 млн 830 грн.

Як повідомлялося, раніше ЦВК призначила дату виборів в нових об’єднаних територіальних громадах.

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