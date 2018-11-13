Про початок кампанії з виборів президента України 2019 розповіли члени оновленого складу ЦВК на своїй першій прес-конференції.
Кампанія з виборів президента України 2019 почнеться у кінці грудня, заявила на прес-конференції голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.
За її словами, зараз час перейти до перегляду законодавства у положеннях щодо виборів президента. Зокрема, треба унормувати питання використання ID-карток, заявили в комісії.
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За даними ЦВК, наразі у бюджеті-2019 на вибори президента передбачено 2 млрд 354 млн 830 грн.
Як повідомлялося, раніше ЦВК призначила дату виборів в нових об’єднаних територіальних громадах.
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