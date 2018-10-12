Выборы в новых объединенных территориальных общинах назначены на 23 декабря.

Центральная избирательная комиссия Украины сегодня приняла решение о назначении выборов в новых объединенных территориальных общинах на 23 декабря, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

– Центризбирком назначил дату выборов в новых объединенных общинах.

23 декабря тысячи украинцев смогут выбрать власть и начать новую страницу развития своих регионов.

Я благодарю новый состав ЦИК за оперативное решение и разблокирование избирательного процесса, – написал он в Facebook.

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Напомним, новой главой ЦИК стала Татьяна Слипачук.

Фото: Из открытых источников