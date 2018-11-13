Вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року. ЦВК вже посилено готується до проведення волевиявлення.

У Києві відбулася перша прес-конференція нового складу ЦВК. Факти ICTV зібрали основні тези, які звучали на тему проведення майбутніх президентських виборів у 2019 році.

Коли стартує президентська кампанія

Датою початку президентської кампанії перед виборами 2019 в ЦВК обрали 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів.

У скільки обійдуться вибори

На проведення виборів президента України у держбюджет-2019 заклали 2 млрд 354 млн 880 тис. грн. На перший тур волевиявлення витратять 1,5 млрд грн, на другий — 848 млн грн.

Як голосуватимуть переселенці

ЦВК заявила, що виконає постанови законопроекту №6240 Про виборчі права внутрішньо переміщених осіб, якщо його ухвалить Верховна Рада.

За словами членів ЦВК, у переселенців, які проживають і зареєстровані на підконтрольних Києву територіях, і без ухвалення цього законопроекту, проблем для того, щоб проголосувати не буде. Інша ситуація з особами, які реально проживають на окупованих територіях, хоча і зареєстровані як внутрішні переселенці.

– Не факт, що вони можуть дістатися до тих дільниць, на яких могли б проголосувати, – заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

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Зміни до закону про вибори президента

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що закон про вибори президента в Україні потребує багатьох змін. За словами членів комісії, з часу ухвалення закону (1999 рік) в Україні впроваджено багато законів, які стосуються держзакупівель, корупції, електронного паспорту. Щоб не виникло серйозних проблем, потрібно працювати над “точковими” змінами в законі про вибори президента, наголошують в ЦВК.

Гібридні атаки на вибори

ЦВК планує створити підрозділ, що займатиметься виключно кібербезпекою на виборах у 2019 році. Це робиться через те, що в комісії прогнозують спроби гібридних атак на ЦВК.

За словами її членів, зараз є нестача IT-спеціалістів. Через це до лав ЦВК за конкурсною основою оголошено набір айтішників.

– Ми розуміємо всі ті гібридні атаки, які можуть бути здійснені на процес виборів, і намагаємося зараз продумати наші контрдії стосовно кожної, – заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Публічність засідання комісії

Майбутні засідання ЦВК будуть публічними. Для журналістів створили процедуру, за якою можна зареєструватися для участі в засіданні комісії.

5 жовтня журналістів не пустили на засідання комісії, під час якого обирали керівний склад ЦВК. Тоді головою ЦВК було обрано Сліпачук, заступниками голови – Олега Конопольського та Євгена Радченка, секретарем стала Наталія Бернацька.

Як повідомлялося, раніше ЦВК призначила дату виборів в нових об’єднаних територіальних громадах.