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Борг Януковича: РФ подала апеляцію

Росія подала апеляційний позов до Верховного суду Лондона щодо боргу Януковича у $ 3 млрд.

Позов подала компанія The Law Debenture Trust Corporation, яка представляє інтереси Росії, повідомляє РБК-Україна.

Апеляція буде розглядатися не раніше червня 2019 року.

Читайте: З останнім словом: Янукович їде до Києва на суд

До слова, раніше Верховний суд Великобританії підтримав апеляцію України щодо боргу Януковича.

Фото: УНІАН.

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