Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2019 год ко второму чтению.

Решение принято на заседании правительства.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что дефицит бюджета в одобренном варианте составляет 2,3% ВВП.

Документ учитывает поступления от легализации автомобилей на иностранных номерах согласно с новым законом.

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Министр обороны Степан Полторак отметил, что финансирование обороны является недостаточным.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что проект бюджета предусматривает финансирование оборонного сектора в 5,3% ВВП, хотя законодательство предусматривает нижнюю границу в 5% ВВП.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2019 год.

Фото: kmu.gov.ua.