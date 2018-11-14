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Бюджет-2019: Кабмин одобрил проект ко второму чтению

Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2019 год ко второму чтению.

Решение принято на заседании правительства.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что дефицит бюджета в одобренном варианте составляет 2,3% ВВП.

Документ учитывает поступления от легализации автомобилей на иностранных номерах согласно с новым законом.

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Министр обороны Степан Полторак отметил, что финансирование обороны является недостаточным.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что проект бюджета предусматривает финансирование оборонного сектора в 5,3% ВВП, хотя законодательство предусматривает нижнюю границу в 5% ВВП.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2019 год.

Фото: kmu.gov.ua.

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