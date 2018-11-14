PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бюджет-2019: Кабмін схвалив проект до другого читання/

Бюджет-2019: Кабмін схвалив проект до другого читання

Кабінет міністрів схвалив проект державного бюджету на 2019 рік до другого читання.

Рішення прийнято на засіданні уряду.

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що дефіцит бюджету в схваленому варіанті становить 2,3% ВВП.

Документ враховує надходження від легалізації автомобілів на іноземних номерах згідно з новим законом.

Читайте: Зарплати, пенсії та курс долара: головні цифри держбюджету-2019

Міністр оборони Степан Полторак зазначив, що фінансування оборони є недостатнім.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що проект бюджету передбачає фінансування оборонного сектора в 5,3% ВВП, хоча законодавство передбачає нижню межу у 5% ВВП.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада прийняла у першому читанні проект держбюджету на 2019 рік.

Фото: kmu.gov.ua.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко поставив головну вимогу до бюджету 2019
Мітинг у Києві: чому дорожчає газ і коли українці відчують поліпшення
Бюджет-2019: чого чекати українцям?
Верховна Рада
29,4 грн за долар, 209,5 млрд. на оборону – прийнято проект Бюджету-2019
Гроші
Прожитковий мінімум 2019: коли і на скільки зросте
Завдання Ради на сесію: зміни до Конституції, оновлення ЦВК і бюджет 2019
Курс долара до кінця 2019 – прогноз Кабміну
Володимир Гройсман
У 2019 році в Україні зросте мінімальна зарплата – Гройсман
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка