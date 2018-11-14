Кабінет міністрів схвалив проект державного бюджету на 2019 рік до другого читання.
Рішення прийнято на засіданні уряду.
Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що дефіцит бюджету в схваленому варіанті становить 2,3% ВВП.
Документ враховує надходження від легалізації автомобілів на іноземних номерах згідно з новим законом.
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Міністр оборони Степан Полторак зазначив, що фінансування оборони є недостатнім.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що проект бюджету передбачає фінансування оборонного сектора в 5,3% ВВП, хоча законодавство передбачає нижню межу у 5% ВВП.
Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада прийняла у першому читанні проект держбюджету на 2019 рік.
Фото: kmu.gov.ua.
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