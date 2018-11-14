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Факти / Україна / Суспільство / У Києві зросли тарифи на холодну воду: яка ціна буде у платіжках/

В Киеве выросли тарифы на холодную воду: какая цена будет в платежках

Из-за подорожания воды в Киеве с 14 октября киевляне получат платежки с учетом трех услуг – поставка холодной воды и отвод холодной и горячей воды.

Вода

В Киевводоканале объяснили, что с 14 октября установлена ​​новая цена на холодную воду и ее отвод – на уровне 19,6 грн за кубометр.

Поэтому в платежках, чтобы избежать путаницы в расчетах по двум тарифам, будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года – “то есть среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13 октября, и тарифа, который начался с 14 октября”.

Этот перерасчет будет произведен автоматически.

Таким образом, тариф за октябрь составляет:

  • на поставку и отвод холодной воды – 18,377 грн/1 куб. м;
  • на поставку холодной воды – 9,543 грн/1 куб. м;
  • на отвод горячей воды – 8,845 грн/1 куб. м.

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Напомним, в середине октября в Киеве подорожала холодная вода и водоотвод.

Фото: pixabay.com

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