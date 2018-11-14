Из-за подорожания воды в Киеве с 14 октября киевляне получат платежки с учетом трех услуг – поставка холодной воды и отвод холодной и горячей воды.
В Киевводоканале объяснили, что с 14 октября установлена новая цена на холодную воду и ее отвод – на уровне 19,6 грн за кубометр.
Поэтому в платежках, чтобы избежать путаницы в расчетах по двум тарифам, будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года – “то есть среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13 октября, и тарифа, который начался с 14 октября”.
Этот перерасчет будет произведен автоматически.
Таким образом, тариф за октябрь составляет:
- на поставку и отвод холодной воды – 18,377 грн/1 куб. м;
- на поставку холодной воды – 9,543 грн/1 куб. м;
- на отвод горячей воды – 8,845 грн/1 куб. м.
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Напомним, в середине октября в Киеве подорожала холодная вода и водоотвод.
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