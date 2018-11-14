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У Києві зросли тарифи на холодну воду: яка ціна буде у платіжках

Через здорожчання води у Києві з 14 жовтня кияни отримають платіжки з урахуванням трьох послуг – постачання холодної води та відведення холодної й гарячої води.

Вода

У Київводоканалі пояснили, що з 14 жовтня встановлена нова ціна на холодну воду та її відведення – на рівні 19,6 грн за кубометр.

Тому у платіжках, аби уникнути плутанини під час розрахунків за двома тарифами, буде вказана розрахункова вартість послуг за жовтень 2018 року – “тобто середнє арифметичне тарифу, що діяв до 13 жовтня, та тарифу, який почався з 14 жовтня”.

Цей перерахунок буде проведено автоматично.

Таким чином, тариф за жовтень складає:

  • на постачання та відведення холодної води – 18,377 грн/1 куб. м;
  • на постачання холодної води – 9,543 грн/1 куб. м;
  • на відведення гарячої води – 8,845 грн/1 куб. м.

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Нагадаємо, в середині жовтня в Києві подорожчала холодна вода і водовідведення.

Фото: pixabay.com

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