Изменения с 1 ноября в Украине принесут повышение тарифов на газ для населения, которое последние несколько месяцев откладывалось.

Что изменится в Украине с 1 ноября и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Социальная сфера

С 1 ноября в Украине вырастут цены на газ. С 1 ноября 2018 цены на газ для населения вырастут на 23,5%, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

– Цены с 1 ноября на газ вырастут лишь на 23,5%. Не на 60%. Это то, чего нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров, – сказал Гройсман на заседании Кабинета Министров.

НАК Нафтогаз Украины уже обнародовал цены на газ на условиях ПСО. Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, для предприятий ТКЭ – 8 361,85 гривен.

С 1 ноября каждый украинец может заменить старый паспорт на ID-карту. До сих пор ID-карту выдавали, когда лицо меняло фамилию, достигало определенного возраста или же теряло старый документ.

Армия

С 1 ноября солдат начнут обеспечивать общежитиями или компенсацией за аренду жилья. Также президент Украины Петр Порошенко поручил правительству предусмотреть в госбюджете на 2019 деньги для военных, у которых пенсия меньше прожиточного минимума.

Банки и связь

С 1 ноября повысятся тарифы на телефонию. Для населения максимальная абонплата за стационарный телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии, с 1 ноября текущего года увеличится с нынешних 43,85 грн до 51,3 грн, а с 1 января 2019 – до 55,92 грн.

Национальный банк решил упростить покупку валюты нерезидентами после операций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с 1 ноября.

Министерство финансов Украины с 1 ноября будет регулярно обнародовать основные показатели деятельности государственных банков.

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Транспорт

Система единого электронного билета (E-билет) для проезда в общественном наземном транспорте столицы заработает в тестовом режиме уже с 1 ноября.

В ноябре начнет работу скоростной поезд из Киева в аэропорт Борисполь.

С 1 ноября в некоторых городах Украины должна заработать парковочная инспекция. В частности, проверять соблюдения правил парковки в ноябре начнут специально обученные инспекторы во Львове и Киеве.

Кроме того, на 17 магистралях Киева с 1 ноября снова ограничат скорость движения транспорта с 80 до 50 км/ч. Этот запрет будет действовать до 1 апреля 2019 года.

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