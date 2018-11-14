На украинском рынке появились платежные карты с международной платежной системой UnionPay International.

В Украине появились платежные карты, которые используют международную платежную систему UnionPay International, сообщает пресс-служба Национального банка.

Комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем 12 ноября согласовал условия работы системы в Украине.

На первых этапах UnionPay International может использоваться для услуги эквайринга, услуг по платежным картам UnionPay, оплаты товаров и получения наличных. В дальнейшем может быть введено осуществление эмиссии платежных карт UnionPay украинскими банками.

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Выход новой платежной системы на рынок Украины должен дать возможность повысить качество финансовых услуг, а также развивать украинские платежные системы.

К слову, в Приватбанке запустили сервис, который позволяет осуществлять платежи с помощью мессенджера Telegram.