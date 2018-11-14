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В Україні з’явилися нові платіжні карти UnionPay

На українському ринку з’явилися платіжні карти з міжнародною платіжною системою UnionPay International.

Union Pay

В Україні з’явилися платіжні карти, які використовують міжнародну платіжну систему UnionPay International, повідомляє прес-служба Національного банку.

Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем 12 листопада погодив умови роботи системи в Україні.

На перших етапах UnionPay International може використовуватися для послуги еквайрингу, послуг за платіжними картками UnionPay, оплати товарів та отримання готівки. В подальшому може бути введено здійснення емісії платіжних карт UnionPay українськими банками.

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Вихід нової платіжної системи на ринок України повинен дати можливість підвищити якість фінансових послуг, а також розвивати українські платіжні системи.

До слова, в Приватбанку запустили сервіс, який дозволяє здійснювати платежі за допомогою месенджера Telegram.

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