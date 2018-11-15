Тарифы на платные телесервисы в Украине вырастут из-за подорожания интеллектуальной собственности.

Украинские производители контента повысили цены на свою интеллектуальную собственность, из-за чего в стране подорожают платные телевизионные сервисы.

Украинцы с 1 января 2019 на 15-40% будут платить больше за услуги кабельного телевидения, IP-телевидения или телевещания, работающего по другим технологиям.

В разных регионах подорожание будет отличаться. На увеличение тарифа, кроме благополучия региона, также повлияют экономические показатели провайдеров и набор телеканалов.

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В Ассоциации правообладателей и поставщиков контента посчитали, что за самый дешевый пакет с украинскими телеканалами нужно будет заплатить около 56-70 грн.

Напомним, 1 сентября в Украине отключили аналоговое телевизионное вещание.