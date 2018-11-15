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В Україні здорожчає кабельне телебачення – коли і на скільки

Тарифи на платні телесервіси в Україні зростуть через здорожчання інтелектуальної власності.

Телебачення

Українські виробники контенту підвищили ціни на свою інтелектуальну власність, через що у країні здорожчають платні телевізійні сервіси.

Українці з 1 січня 2019 на 15-40% платитимуть більше за послуги кабельного телебачення, IP-телебачення чи телемовлення, що працює за іншими технологіями.

У різних регіонах здорожчання буде відрізнятися. На збільшення тарифу, окрім благополуччя регіону, також вплинуть економічні показники провайдерів і набір телеканалів.

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В Асоціації правовласників і постачальників контенту порахували, що за найдешевший пакет з українськими телеканалами потрібно буде сплатити близько 56-70 грн.

Нагадаємо, 1 вересня в Україні відключили аналогове телевізійне мовлення.

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