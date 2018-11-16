Если РФ перекроет доступ Украины к Азовскому морю, то реакция на это будет жесткой.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Украина жестко отреагирует, если Россия решит перекрыть доступ к Азовскому морю, передает Укринформ.



По словам Луценко, Азовское море считается внутренним и Украина должна пользоваться этим в исках против РФ.

– Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ Украины, пограничников, – сказала представитель президента.

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В случае перекрытия Азовского моря против российских чиновников также могут открыть уголовные производства.

Луценко добавила, что информация о возможном перекрытия доступа украинских судов в Азовское море, означает, что Кремль хочет дестабилизировать ситуацию в Украине, особенно перед выборами президента.

Напомним, в России пригрозили, что “за минуты” перекроют доступ украинских судов в Азовское море.