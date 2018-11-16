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Факти / Україна / Росія перегрупувала кораблі у Криму для ймовірних дій на Азові - Слободян/

Россия перегруппировала корабли в Крыму для возможных действий на Азове – Слободян

Часть морских сил РФ, находящиеся возле Крыма, были перенаправлены в акваторию Азовского моря.

Об этом сказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет УНИАН.

Перенаправление в акваторию Азовского моря российских кораблей, которые находятся возле Крыма, не является просто частью процесса по увеличению военного компонента.

По словам пограничников, эти действия России похожи на перегруппировку с целью вероятных действий. По словам Слободяна, “Россия перенацелила корабли на новый плацдарм, которым является Азовское море”.

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В свою очередь Госпогранслужба работает над усилением присутствия украинских войск на Азове. Слободян заявил, что действия по укреплению обороны территории Украины выполняются в координации с ВСУ, ВМС.

Как сообщалось, пограничники во время учений отрабатывали отражение атаки диверсантов на Азове.

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