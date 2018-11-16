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Буде жорстка реакція – Луценко про можливе перекриття Азовського моря

Якщо РФ перекриє доступ Україні до Азовського моря, то реакція на це буде жорсткою.

Військовий корабель

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Україна жорстко відреагує, якщо Росія вирішить перекрити доступ до Азовського моря, передає Укрінформ.

За словами Луценко, Азовське море вважається внутрішнім й Україна має користуватися цим під час позовів проти РФ.

– Крім того, що ми будемо подавати позови в міжнародні суди з цього питання, обов’язковою буде реакція СБУ України, прикордонників, – сказала представник президента.

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У випадку перекриття Азовського моря проти російських посадовців також можуть відкрити кримінальні провадження.

Луценко додала, що інформація щодо можливого перекриття доступу українських суден до Азовського моря, означає, що Кремль хоче дестабілізувати ситуацію в Україні, особливо перед виборами президента.

Нагадаємо, у Росії пригрозили, що “за хвилини” перекриють доступ українських суден до Азовського моря.

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