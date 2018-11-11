МИД Украины считает, что Россия подвергнется санкциям из-за фейковых выборов в ОРДЛО.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.
– Россия играет в покер. Дерзко игнорирует международное право, Минск. Фейковые “выборы” не признают. А санкции и уголовная ответственность наступит, – написала пресс-секретарь МИД.
Напомним, 11 ноября в ОРДЛО проводят так называемые “внеочередные выборы глав “ДНР” и “ЛНР” и так называемых “депутатов парламентов”.
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Международное сообщество осуждает эти фейковые выборы.
Напомним, зачем проводят выборы в ОРДЛО, кто придет к власти и как реагировать Украине.
Фото: Leonid Andronov/Dreamstime
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