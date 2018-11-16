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Клімкін та Волкер узгодили кроки для посилення тиску на РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив зі спеціальним представником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером кроки для протидії спробам Росії узаконити окупацію Криму і Донбасу.

Про це повідомила прес-секретар МЗС Катерина Зеленко у Twitter.

Також політики домовилися посилити політичний тиск.

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Клімкін повідомив, що під час зустрічі з Волкером були підтверджені позиції країн по Україні.

– Звірили годинник з хорошим другом Куртом Волкером, Спеціальним представником у справах України. Час вашингтонський, повістка дня – українська.

Волкер написав у Twitter, що під час зустрічі з українським міністром обговорювалася підготовка до засідання Комісії стратегічного партнерства Україна – США.

Нагадаємо, Україна прогнозує нові санкції проти РФ.

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