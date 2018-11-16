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Кредит ЕС на €1 млрд: Порошенко подписал соглашение

Президент Украины Петр Порошенко одобрил ратификацию Меморандума и кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере €1 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Соглашения были подписаны 14 сентября в Киеве в развитие договоренностей президента с лидерами институтов ЕС по результатам саммита Восточное партнерство 23 ноября 2017 года в Брюсселе и 20-го саммита Украина-ЕС 9 июля.

Реализация подписанного Меморандума даст Украине возможность привлечь дополнительные финансовые ресурсы в бюджет в размере до €1 млрд.

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Украина получит деньги благодаря выполнению ряда согласованых требований. Они касаются реализации налоговой и таможенной политики, борьбы с коррупцией, осуществления малой приватизации, управления госпредприятиями, корпоративного управления в государственных банках и банковского надзора, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и соцзащиты.

Финансовая помощь будет состоять из двух траншей по €500 млн.

К слову, для продолжения сотрудничества с МВФ Верховная Рада должна принять госбюджет с дефицитом не больше 2,3% от ВВП Украины.

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