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Развитие экономики Украины – в МВФ назвали ключевые шаги

Для экономического развития Украины нужно придерживаться фискальной политики и улучшать условия для ведения бизнеса.

Економіка

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что для роста экономики страны нужно придерживаться фискальной политики, улучшать бизнес-климат и снижать номинальные процентные ставки, передает УНИАН.

Он считает, что высокие номинальные ставки создают проблемы внутренним инвесторам, поскольку им сложно брать в банках кредит под такой процент.

По словам Люнгмана, для снижения номинальных ставок нужно бороться с высоким показателем инфляции и сейчас НБУ делает правильные шаги для этого.

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Также в Украине должна продолжаться активная борьба с коррупцией и реализация реформы судебной системы.

К слову, в НБУ заявили, что российские санкции не должны повлиять на макроэкономическую стабильность Украины.

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