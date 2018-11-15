МВФ будет сотрудничать с Украиной только после принятия Верховной Радой госбюджета на 2019 год.
Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной после утверждения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год.
Об этом сообщил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.
– Совет директоров рассмотрит программу позже, в этом году, после выполнения этих предварительных условий, а именно – утверждения госбюджета на 2019, – сказал он.
Читайте: Развитие экономики Украины в МВФ назвали ключевые шаги
К слову, Украина и МВФ согласовали новую программу поддержки экономической политики stand-bay, которая позволит получить следующий транш.
Она рассчитана на 14 месяцев.
Ранее Факты ICTV писали зачем Украине кредит МВФ.
Фото: Bumbleedee/Dreamstime.com