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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Нова програма підтримки України: МВФ висунув умову/

Новая программа поддержки Украины: МВФ выдвинул условие

МВФ будет сотрудничать с Украиной только после принятия Верховной Радой госбюджета на 2019 год.

мвф

Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной после утверждения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год.

Об этом сообщил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.

– Совет директоров рассмотрит программу позже, в этом году, после выполнения этих предварительных условий, а именно – утверждения госбюджета на 2019, – сказал он.

Читайте: Развитие экономики Украины  в МВФ назвали ключевые шаги

К слову, Украина и МВФ согласовали новую программу поддержки экономической политики stand-bay, которая позволит получить следующий транш.

Она рассчитана на 14 месяцев.

Ранее Факты ICTV писали зачем Украине кредит МВФ.

Фото: Bumbleedee/Dreamstime.com

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