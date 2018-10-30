Подразделения пограничников провели тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированных машин и расчетами группового оружия.

Подразделения Донецкого пограничного отряда из состава сил и средств противодесантной обороны Объединенных сил провели учения по охране и обороне побережья Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что на днях на основе уникального боевого опыта, полученного во время сдерживания и отражения российской вооруженной агрессии, инструкторы Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ провели очередные тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированных машин и расчетами группового оружия.

– Во время учений отработаны реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, которые планируют захват объектов транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил, – говорится в сообщении.









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В ГПСУ добавили, что в ходе отработки тактических задач персонал выполнил упражнения учебных стрельб из стрелкового, групповой оружия и вооружения боевых машин как днем, так и ночью.

В частности, моделируя различные элементы обстановки на поле боя, персоналом отработаны маневрирования пограничными подразделениями и эвакуация техники под прикрытием дымовых завес.

Напомним, в Азовском море находятся более 120 военых кораблей и катеров РФ.