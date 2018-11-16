Частину морських сил РФ, що знаходяться біля Криму, було перенаправлено в акваторію Азовського моря.

Про це сказав помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, пише УНІАН.

Перенаправлення до акваторії Азовського моря російських кораблів, які знаходяться біля Криму, не є просто частиною процесу зі збільшення військового компоненту.

За словами прикордонників, ці дії Росії схожі на перегрупування з метою ймовірних дій. За словами Слободяна, “Росія перенацілила кораблі на новий плацдарм, яким є Азовське море”.

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У свою чергу Держприкордонслужба працює над посиленням присутності українських військ на Азові. Слободян заявив, що дії з укріплення оборони території України виконуються у координації з ЗСУ, ВМС.

Як повідомлялося, прикордонники під час навчань відпрацьовували відбиття атаки диверсантів на Азові.