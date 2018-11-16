PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Росія перегрупувала кораблі у Криму для ймовірних дій на Азові - Слободян/

Росія перегрупувала кораблі у Криму для ймовірних дій на Азові – Слободян

Частину морських сил РФ, що знаходяться біля Криму, було перенаправлено в акваторію Азовського моря.

Про це сказав помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, пише УНІАН.

Перенаправлення до акваторії Азовського моря російських кораблів, які знаходяться біля Криму, не є просто частиною процесу зі збільшення військового компоненту.

За словами прикордонників, ці дії Росії схожі на перегрупування з метою ймовірних дій. За словами Слободяна, “Росія перенацілила кораблі на новий плацдарм, яким є Азовське море”.

Читайте: У Росії погрожують “за хвилини” закрити Азовське море

У свою чергу Держприкордонслужба працює над посиленням присутності українських військ на Азові. Слободян заявив, що дії з укріплення оборони території України виконуються у координації з ЗСУ, ВМС.

Як повідомлялося, прикордонники під час навчань відпрацьовували відбиття атаки диверсантів на Азові.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Росії погрожують “за хвилини” закрити Азовське море
Агресія Росії: Україна та країни Європи змінюють захист кордонів
Риболовля під дулами автоматів: чи зможуть українці ловити азовську рибу
Порошенко та Ердоган
Туреччина не залишиться осторонь – Порошенко про агресію РФ в Азовському морі
Навчання на Азові: прикордонники “відбили атаку диверсантів” з моря
російські кораблі
Росія у водах Азову: чи піде у наступ Путін та як діяти Україні
зеркаль
Чому Україна не денонсує договір з РФ по Азову
Чому Україна не зупинятиме російські судна в Азовському морі
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка