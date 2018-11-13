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Факти / Україна / "Вибори" на Донбасі: Геращенко назвала 3 цілі Кремля/

“Выборы” на Донбассе: Геращенко назвала 3 цели Кремля

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что проведением псевдовыборов на Донбассе Кремль пытается легитимизировать несуществующие республики.

Ірина Геращенко

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире Свободы слова на ICTV заявила, что Кремль с помощью псевдовыборов на Донбассе хочет легитимизировать так называемые “ЛНР” и “ДНР”, выйти из Минских договоренностей и дестабилизировать ситуацию в Украине.

Она добавила, что партнеры Украины подтвердили, что санкции против России будут продолжаться.

– Сегодня в Вене состоялось внеочередное заседание Совета ОСБЕ, где 40 стран засудили РФ за проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса, – сказала Геращенко.

Она напомнила, что Россия четыре года назад проводила “выборы” на Донбассе, после которых началась эскалация и погибли тысячи военных и гражданских.

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По словам Геращенко, Кремлю и сегодня нужна война, чтобы попытаться воздействовать на ситуацию в Украине, расшатать ее.

К слову, ОБСЕ не собирается признавать так называемые “выборы”, которые провели на оккупированных территориях Донбасса.

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