“Выборы” в Донбассе Россия провела в рамках стратегии своей гибридной войны в Украине.

НАТО обвинил Россию в новой гибридной атаке на Украину. Президент парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене заявила, что псевдовыборы боевиков “ЛДНР” стали частью гибридной войны РФ против нашей страны, сообщает Голос Америки.

В НАТО заверили, что фейковые выборы не смогут признать ни в Альянсе, ни в ЕС.

Действия России на Донбассе Юкневичене сравнила с действиями КГБ во времена СССР:

– Все эти методы сейчас работают, только уже с учетом особенностей современного мира, с использованием интернета, соцсетей – всего того, что они (россияне. – Ред.) могут использовать.

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Напомним, Факты ICTV разбирались, к чему могут привести выборы в ОРДЛО.