Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову присудили премию имени Сергея Магнитского.

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, которого удерживают в РФ, стал лауреатом международной премии за защиту прав человека имени Сергея Магнитского, сообщает Радио Свобода.

Премия Магнитского вручается с 2015 года, ею награждают за выдающиеся вклады в области защиты прав человека и журналистских расследований.

Лауреатами премии также стали юристы Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, российский оппозиционер Алексей Навальный, правозащитница Зоя Светова, британский журналист Эллиот Хиггинс.

Посмертно награду получил американский сенатор Джон Маккейн.

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К слову, украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого незаконно удерживают в России, присудили премию Платформы европейской памяти и совести.