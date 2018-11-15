Премьера спектакля по пьесе Олега Сенцова Номера, которую он написал в российской тюрьме, состоится 7 декабря в помещении Довженко-Центра в Киеве.

В постановке по пьесе Сенцова сыграют известные украинские актеры, рассказала в комментарии Укринформу генеральный продюсер кинокомпании 435 FILMS Анна Паленчук.

Среди них она назвала Римму Зюбину, которая сыграла 50 ролей в театре и более 100 в кино, Андрея Исаенко – “Суббота” из Киборгов, а также Валерию Ходос, Кристину Синельник, Викторию Авдеенко, Виталия Ажнова, Владимира Кравчука, Миру Жучкову, Анну Кузину, Дмитрия Олейника, Руслана Коваля и Марию Заниборщ.

– Я ставлю спектакль о приобретенной коллективной беспомощности, об обществе, разучившемся хотеть и думать, адаптируясь к любым изменениям, о людях, которые не верят, что могут влиять на собственную жизнь, – рассказала режиссер спектакля Тамара Трунова.

Допремьерные бесплатные показы пройдут 27-29 ноября, вход – по пригласительным.

Читайте: Премия Сахарова приблизит освобождение Сенцова – Порошенко

Часть средств от продажи билетов пойдет на помощь семье Олега Сенцова и другим украинским политзаключенным в России.

К слову, начались также съемки фильма по пьесе Сенцова Номера, одним из режиссеров которого станет Ахтем Сеитаблаев.

Напомним, Олег Сенцов за время пребывания в российской колонии написал уже 5 сценариев, сборник рассказов и роман.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook