В Словении украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который находится в российской колонии, присудили премию Платформы европейской памяти и совести.

Награду от имени Сенцова получил посол Украины в Словении Михаил Бродович в рамках международной конференции Темная сторона луны, которая проходит в Любляне 13-15 ноября, сообщается на странице украинского посольства в Facebook.

Посол выразил надежду, что в ближайшее время Олег Сенцов и другие политзаключенные будут освобождены, а российская власть будет привлечена к ответственности.

Награду Сенцова передадут его родственникам.

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Напомним, 25 октября осужденному в России Олегу Сенцову присудили премию Европарламента За свободу мысли имени Сахарова.

К слову, премия Сахарова – это не только моральное поощрение, но и материальное. Сенцову предусмотрено 50 тыс. евро. Каким образом будут распоряжаться этими деньгами – неизвестно.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia