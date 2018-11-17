Запрет Польской церкви вступать в молитвенные контакты с УПЦ КП и УАПЦ назвали образцом казуистики.

Спикер УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил в Facebook, что решение Польской церкви запретить молиться вместе с УАПЦ является образцом казуистики.

Он заявил, что решение написано таким образом, что есть возможность его различного толкования.

По его словам, созвать собрание глав Поместных Церквей для решения украинского вопроса имеет право только Вселенский патриарх. Зоря добавил, что вопрос предоставления украинской церкви автокефалии уже решен.

– Синакс может быть собран тогда, когда будет новая реалия – признанная и провозглашенная Томосом автокефальная Поместная Православная Украинская Церковь. И Предстоятель этой Церкви будет полноправным участником Синакса, – сказал пресс-секретарь УПЦ КП.

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Напомним, Польская православная церковь приняла решение запретить своим представителям евхаристическое общение со священниками УПЦ КП и УАПЦ.