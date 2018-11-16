Польская православная церковь постановила, что представителям их духовенства запрещается евхаристическое общение со священниками УПЦ КП и УАПЦ.
Соответствующее заявление было сделано после Архиерейского собора Польской православной церкви.
Представители польского духовенства уверены, что лица, которых лишили сана, не могут возглавлять движение в установлении мира в УПЦ.
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По результатам Собора, представителям польского духовенства запрещено вступать в литургические и молитвенные контакты со священниками УПЦ КП и УАПЦ.
Кроме того, Польская православная церковь вступила с предложением о созыве Всеправославного собора, чтобы решить спорные вопросы УПЦ.
Ранее Факты ICTV писали, что Архиерейский собор Сербской православной церкви отказывается признавать решение Константинополя по предоставлению автокефалии украинской церкви.
Фото: orthodox