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Факти / Україна / Польська церква заборонила спілкування з УПЦ КП та УАПЦ/

Польская церковь запретила общение с УПЦ КП и УАПЦ

Польская православная церковь постановила, что представителям их духовенства запрещается евхаристическое общение со священниками УПЦ КП и УАПЦ.

Соответствующее заявление было сделано после Архиерейского собора Польской православной церкви.

Представители польского духовенства уверены, что лица, которых лишили сана, не могут возглавлять движение в установлении мира в УПЦ.

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По результатам Собора, представителям польского духовенства запрещено вступать в литургические и молитвенные контакты со священниками УПЦ КП и УАПЦ.

Кроме того, Польская православная церковь вступила с предложением о созыве Всеправославного собора, чтобы решить спорные вопросы УПЦ.

Ранее Факты ICTV писали, что Архиерейский собор Сербской православной церкви отказывается признавать решение Константинополя по предоставлению автокефалии украинской церкви.

Фото: orthodox

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