Архиерейский собор Сербской православной церкви отказывается признавать решение Константинополя по предоставлению автокефалии украинской церкви.

Сербская православная церковь решила не устанавливать каноническое общение с украинскими церквями, тем самым не признавая решение Константинополя о предоставлении Томоса Украине, сообщает Медуза.

Она также призвала обсудить решение Константинополя на Всеправославном соборе.

Речь идет о решении Вселенского патриархата содействовать созданию автокефальной церкви в Украине, а также о восстановлении канонического статуса Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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К слову, в УПЦ КП считают, что Объединительный Собор могут провести до конца 2018 года.