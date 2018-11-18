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НАТО осудило строительство Керченского моста и агрессию РФ на Азове

Внесенное Украиной предложение об осуждении строительства Россией Керченского моста единогласно поддержал Комитет по вопросам гражданского измерения и безопасности НАТО.

Керченський міст

Речь идет об отдельном параграфе, внесенном украинской делегацией в резолюцию к докладу Лорда Джоплинга Противодействие гибридным угрозам России, сообщила в Facebook председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, которая находится на 64-й сессии ПС НАТО в Канаде.

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По ее словам, в документе речь идет не только об осуждении незаконного строительства Керченского моста Россией, но и агрессивной политики РФ в Азовском море – задержка украинских и международных судов.

Перед этим на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде делегаты выдвинули конкретные предложения по противостоянию гибридным атакам России.

Фото: dreamstime.com

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