Украинская армия находится в готовности для реагирования на угрозы по всей территории Украины.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина давно реагирует на все угрозы со стороны Российской Федерации.

По его словам, Россия неоднократно угрожала “дойти и уничтожить Киев или крупные украинские города”. Полторак убежден, что на каждое такое заявление нужно делать выводы, в том числе военные, сообщает 112.ua.

Поэтому, подчеркивает министр, Генштаб принимает меры и готовится к реагированию на возможные угрозы.

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– Мы будем адекватно реагировать на угрозы, которые есть не только в Азовском море, но и в Черном море, и на других направлениях зоны ответственности Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, Россия пригрозила закрыть Азовское море и перегруппировала свои корабли.