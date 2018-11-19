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Автокефалия УПЦ: когда Филарет даст ответ о предстоятельстве

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет пообещал во время Объединительного собора дать ответ касательно возглавления поместной церкви.

Філарет

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что на Объединительном соборе даст ответ касательно кандидатуры на предстоятеля единой поместной украинской церкви, сообщает пресс-служба УПЦ КП.

– Избрание предстоятеля для единой поместной Украинской православной церкви будет происходить на Соборе, после того, как на нем будет провозглашено и утверждено церковное объединение, – заявил Филарет.

Он добавил, что самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в Церкви невозможно, а потому он будет ждать обсуждения на Соборе, где, возможно, объявят кандидатуру.

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По словам Филарета, только тогда он предоставит официальный ответ Собору и расскажет о своем видении.

Напомним, Вселенский патриархат принял решение провести Объединительный собор в декабре.

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