Объединительный собор УПЦ назначили на декабрь 2018 года.

В Константинополе приняли решение о проведении Объединительного собора Украинской православной церкви в декабре 2018 года, сообщает главный секретариат Синода Вселенского патриархата.

Точную дату проведения Собора должны объявить в период с 27 по 29 ноября.

– В то время, когда идет процесс подготовки к Священному Совету Православной церкви в Украине, его конкретную дату в декабре 2018 представят для подтверждения и объявления Священного синода Вселенского патриархата, – говорится в сообщении.

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Вселенский патриархат также в очередной раз подтвердил свое решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

По словам главы Верховной Рады Андрея Парубия, под Томосом для УПЦ поставят подпись все члены Синода Константинопольской православной церкви.

К слову, Армянская апостольская церковь заявила, что не признает решение об автокефалии УПЦ КП.