PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Об'єднавчий собор проведуть у грудні - Вселенський патріархат/

Объединительный собор проведут в декабре – Вселенский патриархат

Объединительный собор УПЦ назначили на декабрь 2018 года.

Церковні свята

В Константинополе приняли решение о проведении Объединительного собора Украинской православной церкви в декабре 2018 года, сообщает главный секретариат Синода Вселенского патриархата.

Точную дату проведения Собора должны объявить в период с 27 по 29 ноября.

– В то время, когда идет процесс подготовки к Священному Совету Православной церкви в Украине, его конкретную дату в декабре 2018 представят для подтверждения и объявления Священного синода Вселенского патриархата, – говорится в сообщении.

Читайте: Мир все больше поддерживает Томос для Украины – Порошенко

Вселенский патриархат также в очередной раз подтвердил свое решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

По словам главы Верховной Рады Андрея Парубия, под Томосом для УПЦ поставят подпись все члены Синода Константинопольской православной церкви.

К слову, Армянская апостольская церковь заявила, что не признает решение об автокефалии УПЦ КП.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Армянская апостольская церковь не признает решение об автокефалии УПЦ
Андріївська церква
УПЦ КП отреагировала на запрет Польской церкви молиться с УАПЦ
Польская церковь запретила общение с УПЦ КП и УАПЦ
Почаївська лавра
Прокуратура нашла нарушения при передаче Почаевской лавры УПЦ МП
Даты Объединительного собора еще нет – УПЦ КП
Автокефалия УПЦ: известна дата Объединительного собора
Козаки з дружинниками: як Московський патріархат боронитиме приходи
Сербская церковь не признает решение об автокефалии УПЦ
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка