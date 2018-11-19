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Французский режиссер Жан-Люк Годар отказал РФ из-за Сенцова

Французский режиссер Жан-Люк Годар получил приглашение посетить музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге, но отказался ехать из-за дела украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Жан-Люк Годар

Письмо Годара на имя заведующего отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова публикует в Facebook издание So film.

В письме режиссер благодарит за приглашение, но пишет, что не имеет права посещать Россию из-за условий содержания Олега Сенцова.

К слову, летом Жан-Люк Годар вместе с другими деятелями культуры Франции подписал открытое письмо с призывом освободить режиссера Олега Сенцова.

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Напомним, украинский политзаключенный Олег Сенцов за время пребывания в российской колонии написал уже 5 сценариев, сборник рассказов и роман.

ФотоSO FILM

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