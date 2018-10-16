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5 сценариев, рассказы и роман: чем Сенцов занимается в тюрьме

Украинский политзаключенный Олег Сенцов за время пребывания в российской колонии написал уже 5 сценариев, сборник рассказов и роман.

Олег Сенцов

Однако плоды своего творчества Сенцов не отправляет из тюрьмы, сообщила на пресс-конференции в Укринформе его сестра Наталья Каплан.

– Он говорит: мое творчество выйдет вместе со мной. В своем завещании, правда, он указал, кто должен заниматься его творчеством в случае его гибели. Но этого человека я пока не буду называть. Это близкая подруга Олега, – рассказала сестра Сенцова.

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Но она точно не знает, что он там пишет.

– Я знаю, что один из сценариев, как Олег писал, – детский фильм для взрослых, о мальчике, о его жизни. И еще точно знаю, что Олег не пишет о тюрьме. Вообще ничего в его творчестве о тюрьме нету! – отметила Наталья.

Перед этим Каплан заявила, что Олег Сенцов вышел из голодовки с очень подорванным здоровьем, и неизвестно, выживет ли он.

Фото: УНІАН

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