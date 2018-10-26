Премию имени Сахарова За свободу мысли, утвержденную для украинского режиссера Олега Сенцова, заберут его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

Об этом сестра Сенцова рассказала в эфире Громадського.

По словам Каплан, на данный момент запланировано, что в декабре в Европарламент на вручение премии поедут двое: она и адвокат ее брата.

– Пока планируется, что нас двое поедет, – отметила Каплан.

Сестра политзаключенного не знает, дошла ли к Сенцову новость о награждении его премией.

К слову, премия Сахарова – это не только моральное поощрение, но и материальное. Сенцову предусмотрено 50 тысяч евро. Каким образом будут распоряжаться этими деньгами – неизвестно.

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Каплан предположила, что, скорее всего, их положат на специальный счет, а Сенцов сможет воспользоваться наградой, когда снова будет на свободе. Также возможно, что финансы используют для воспитания его детей, если будет такая необходимость.

– В идеале конечно, чтобы Олег получил эту премию и распоряжался этими деньгами, – резюмировала Каплан.

Премию имени Сахарова будут вручать 12 декабря.

Премия основана в 1988 году. Она вручается лицам, которые сделали исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару, обращает внимание на нарушения прав человека, а также поддерживает лауреатов и их борьбу.

Ранее лауреатами премии были Нельсон Мандела, Кофи Аннан, Людмила Алексеева, Джафар Панахи, Ламийя Аджи Башар, Малала Юсуфзай, Дени Муквеге, Надя Мурад.

Напомним, 25 октября осужденному в России Олегу Сенцову присудили премию Европарламента За свободу мысли имени Сахарова.

Фото: Укринформ.