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Факти / Україна / Вірменська апостольська церква не визнає рішення про автокефалію УПЦ/

Армянская апостольская церковь не признает решение об автокефалии УПЦ

Армянская апостольская церковь не признает предоставление томоса Украине.

Об этом заявил католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II, передает ТАСС.

По его словам, Армянская апостольская церковь на стороне каноничности и поэтому не может поддержать разделение церкви.

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Напомним, вчера Польская православная церковь постановила, что представителям их духовенства запрещается евхаристическое общение со священниками УПЦ КП и УАПЦ. Представители польского духовенства уверены, что лица, которых лишили сана, не могут возглавлять движение в установлении мира в УПЦ.

Сегодня спикер УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что такое решение Польской церкви является образцом казуистики.

Фото: sau.org.ua.

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