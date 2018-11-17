Армянская апостольская церковь не признает предоставление томоса Украине.

Об этом заявил католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II, передает ТАСС.

По его словам, Армянская апостольская церковь на стороне каноничности и поэтому не может поддержать разделение церкви.

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Напомним, вчера Польская православная церковь постановила, что представителям их духовенства запрещается евхаристическое общение со священниками УПЦ КП и УАПЦ. Представители польского духовенства уверены, что лица, которых лишили сана, не могут возглавлять движение в установлении мира в УПЦ.

Сегодня спикер УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что такое решение Польской церкви является образцом казуистики.

Фото: sau.org.ua.