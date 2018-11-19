16 ноября правоохранительными органами в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннических действий владельцев Росток-Холдинга были проведены санкционированные судом осмотры на элеваторах, входящих в состав агрокомпании.

Об этом сообщил юрист фирмы Kinstellar Константин Ликарчук, представляющий интересы Якова Грибова.

Как рассказал Ликарчук, по результатам следственных действий, принадлежащее предприятиям Росток-Холдинга зерно, хранящееся на зерновых складах агрохолдинга в Глухове и Новгород-Северском, было описано, изъято и передано на ответственное хранение руководителям элеваторов.

Согласно законодательным нормам, хранящееся на указанных элеваторах зерно не может быть ни реализовано, ни вывезено. Охрану арестованного имущества осуществляет Государственная служба охраны, входящая в структуру МВД.

Также 16 ноября следственным судьёй Харьковского районного суда Харьковской области был наложен арест на зерно предприятий Росток-Холдинга, хранящееся на элеваторе агрохолдинга в Ичне.

Ликарчук также сообщил, что 17 ноября правоохранителями была пресечена попытка группы лиц вывезти зерно из одного из элеваторов. На сегодняшний день идут следственные действия по выявлению организаторов и посредников противозаконных действий, а также покупателей этого зерна.

Как ранее сообщали СМИ, Апелляционный суд Харьковской области подтвердил обоснованность и законность ареста, наложенного следственным судьёй Харьковского районного суда Харьковской области на зерно, недвижимость и корпоративные права предприятий Росток-Холдинга, с учётом собранных следствием доказательств о совершенном преступлении.

Фигурантами уголовного дела являются совладельцы Росток-холдинга Виктор Купавцев и Виктор Кияновский.