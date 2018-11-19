PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Правоохранители провели санкционированные судом осмотры элеваторов Росток-Холдинга/

Правоохранители провели санкционированные судом осмотры элеваторов Росток-Холдинга

16 ноября правоохранительными органами в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннических действий владельцев Росток-Холдинга были проведены санкционированные судом осмотры на элеваторах, входящих в состав агрокомпании.

Об этом сообщил юрист фирмы Kinstellar Константин Ликарчук, представляющий интересы Якова Грибова.

Как рассказал Ликарчук, по результатам следственных действий, принадлежащее предприятиям Росток-Холдинга зерно, хранящееся на зерновых складах агрохолдинга в Глухове и Новгород-Северском, было описано, изъято и передано на ответственное хранение руководителям элеваторов.

Согласно законодательным нормам, хранящееся на указанных элеваторах зерно не может быть ни реализовано, ни вывезено. Охрану арестованного имущества осуществляет Государственная служба охраны, входящая в структуру МВД.

Также 16 ноября следственным судьёй Харьковского районного суда Харьковской области был наложен арест на зерно предприятий Росток-Холдинга, хранящееся на элеваторе агрохолдинга в Ичне.

Ликарчук также сообщил, что 17 ноября правоохранителями была пресечена попытка группы лиц вывезти зерно из одного из элеваторов. На сегодняшний день идут следственные действия по выявлению организаторов и посредников противозаконных действий, а также покупателей этого зерна.

Как ранее сообщали СМИ, Апелляционный суд Харьковской области подтвердил обоснованность и законность ареста, наложенного следственным судьёй Харьковского районного суда Харьковской области на зерно, недвижимость и корпоративные права предприятий Росток-Холдинга, с учётом собранных следствием доказательств о совершенном преступлении.

Фигурантами уголовного дела являются совладельцы Росток-холдинга Виктор Купавцев и Виктор Кияновский.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Арест имущества и зерна Росток-Холдинга правомерен – Апелляционный суд Харьковской области
Харьковский апелляционный суд разблокировал работу предприятий Росток-Холдинг
Гендиректор Росток-Холдинг призвал народных депутатов помочь разблокировать работу предприятий
Если Росток-холдинг не возобновит работу, то Госбюджет понесет убытки
Росток-Холдинг: Дайте аграриям работать – и мы наполним бюджет страны
Росток-Холдинг провели акцию протеста с призывом остановить рейдеров
Росток-Холдинг обыскивают из-за расследования против бенефициаров – адвокат
Против акционеров агрокомпании Росток-Холдинг подан иск на Британских Виргинских островах
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка