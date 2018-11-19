У украинских рыбаков изьяли катер и орудия промысла. Также капитано назначи штраф.

Украинские рыбаки занимались промыслом на Азовском море и были задержаны российскими пограничниками.

Украинцев задержали возле Ейской косы, а на их катере обнаружили больше 240 кг рыбы. Как сообщает пограничная служба РФ, на плавсредстве были обнаружены виды рыбы, которая запрещена к вылову на их территории, пишет Интерфакс-Украина.

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Рыбаков доставили в суд Ейска, где было принято решение о конфискации катера украинцев, а также орудий промысла. Кроме этого, капитан судна должен будет выплатить 5 тыс. рублей штрафа.

Как сообщалось, Россия пригрозила закрыть Азовское море и перегруппировала свои корабли.